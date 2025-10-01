Director de Companii
Labelbox
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • San Francisco Bay Area

Labelbox Inginer Software Salarii în San Francisco Bay Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Labelbox totalizează $225K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Labelbox. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Total pe an
$225K
Nivel
L3
Salariu de bază
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Labelbox?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Labelbox in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $281,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Labelbox for the Inginer Software role in San Francisco Bay Area is $202,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Labelbox

Companii Similare

  • Invisible Technologies
  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • Papa
  • TrustArc
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse