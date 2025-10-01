Director de Companii
Kyriba
Kyriba Consultant în Management Salarii în Greater Paris Area

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Greater Paris Area la Kyriba variază de la €74.1K la €108K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kyriba.

Compensația Totală Medie

€84K - €97.6K
France
Interval Comun
Interval Posibil
€74.1K€84K€97.6K€108K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Kyriba?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Kyriba in Greater Paris Area ajunge la o compensație totală anuală de €107,547. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kyriba pentru rolul de Consultant în Management in Greater Paris Area este €74,108.

