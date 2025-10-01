Compensația pentru Inginer Software in United States la Kyndryl variază de la $128K pe year pentru Band 6 la $193K pe year pentru Band 9. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $122K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kyndryl. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
