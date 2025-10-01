Director de Companii
Kyndryl
Kyndryl Inginer Software Salarii în Spain

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Spain la Kyndryl totalizează €37.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kyndryl. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total pe an
€37.2K
Nivel
L1
Salariu de bază
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Kyndryl?

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email.

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Inginer Software by Kyndryl in Spain is 'n jaarlikse totale vergoeding van €57,045. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Kyndryl vir die Inginer Software rol in Spain is €37,212.

