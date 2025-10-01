Compensația pentru Inginer Software in Greater Hyderabad Area la Kyndryl totalizează ₹4.67M pe year pentru Band 9. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kyndryl. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
