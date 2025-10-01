Compensația pentru Inginer Software in Greater Austin Area la Kyndryl variază de la $106K pe year pentru Band 6 la $121K pe year pentru Band 8. Pachetul median de compensație pe year in Greater Austin Area totalizează $107K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kyndryl. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
