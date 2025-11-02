Director de Companii
Kronos Research
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Kronos Research Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Kronos Research variază de la NT$1.61M la NT$2.28M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kronos Research. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

NT$1.82M - NT$2.07M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.61MNT$1.82MNT$2.07MNT$2.28M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Kronos Research?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la Kronos Research ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,283,028. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kronos Research pentru rolul de Manager Operațiuni de Afaceri este NT$1,605,859.

