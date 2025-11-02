Director de Companii
Kroll
Kroll Analist Securitate Cibernetică Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist Securitate Cibernetică la Kroll totalizează CA$138K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kroll. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$138K
Nivel
Senior Consultant
Salariu de bază
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Kroll ajunge la o compensație totală anuală de CA$175,216. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kroll pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este CA$92,615.

