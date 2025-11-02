Director de Companii
Krista Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

Krista Software Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in India la Krista Software variază de la ₹84.7K la ₹121K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Krista Software. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

₹97.1K - ₹114K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹84.7K₹97.1K₹114K₹121K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la Krista Software pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Krista Software?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Krista Software in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹120,866. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Krista Software pentru rolul de Designer de Produs in India este ₹84,710.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Krista Software

Companii Similare

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Pinterest
  • SoFi
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse