Director de Companii
Krisp
Krisp Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in Armenia la Krisp variază de la AMD 5.26M la AMD 7.48M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Krisp. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

AMD 5.96M - AMD 6.78M
Armenia
Interval Comun
Interval Posibil
AMD 5.26MAMD 5.96MAMD 6.78MAMD 7.48M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+AMD 22.35M
Robinhood logo
+AMD 34.3M
Stripe logo
+AMD 7.71M
Datadog logo
+AMD 13.49M
Verily logo
+AMD 8.48M
Care sunt nivelurile de carieră la Krisp?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Krisp in Armenia ajunge la o compensație totală anuală de AMD 7,476,413. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Krisp pentru rolul de Manager Program Tehnic in Armenia este AMD 5,258,833.

