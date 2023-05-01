Kratos Defense and Security Solutions Salarii

Salariul de la Kratos Defense and Security Solutions variază de la $33,830 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $301,500 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kratos Defense and Security Solutions . Ultima actualizare: 9/7/2025