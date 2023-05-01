Director de Companii
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Salarii

Salariul de la Kratos Defense and Security Solutions variază de la $33,830 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $301,500 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kratos Defense and Security Solutions. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Dezvoltare Afaceri
$302K
Inginer Hardware
$33.8K
Inginer Mecanic
$73.5K

Inginer Software
$89.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Kratos Defense and Security Solutions este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $301,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kratos Defense and Security Solutions este $81,347.

