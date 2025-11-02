Director de Companii
Kontakt.io
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Kontakt.io Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Poland la Kontakt.io variază de la PLN 253K la PLN 360K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kontakt.io. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

PLN 287K - PLN 326K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 253KPLN 287KPLN 326KPLN 360K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Kontakt.io pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Kontakt.io?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Kontakt.io in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 360,021. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kontakt.io pentru rolul de Inginer Software in Poland este PLN 253,235.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Kontakt.io

Companii Similare

  • Stripe
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Intuit
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse