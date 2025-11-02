Director de Companii
Konica Minolta
Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Germany la Konica Minolta variază de la €42.5K la €58K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Konica Minolta. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

€45.5K - €55K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€42.5K€45.5K€55K€58K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Konica Minolta?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Konica Minolta in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €58,023. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Konica Minolta pentru rolul de Manager de Proiect in Germany este €42,517.

