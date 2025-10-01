Director de Companii
Compensația totală medie pentru Information Technologist (IT) in New York City Area la Konica Minolta variază de la $42K la $58.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Konica Minolta. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

$45K - $53K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$42K$45K$53K$58.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Konica Minolta?

Întrebări frecvente

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Information Technologist (IT) in Konica Minolta in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $58,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Konica Minolta per il ruolo jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area è $42,000.

