Konami Gaming Salarii

Salariul de la Konami Gaming variază de la $80,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $85,073 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Konami Gaming. Ultima actualizare: 11/25/2025

Inginer Software
Median $80K
Manager de Proiect
$85.1K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Konami Gaming este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $85,073. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Konami Gaming este $82,536.

