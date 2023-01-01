Director de Companii
Kohler
Kohler Salarii

Salariul de la Kohler variază de la $58,800 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $170,850 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kohler. Ultima actualizare: 11/25/2025

Inginer Software
Median $80K
Inginer Mecanic
Median $94.8K
Analist de Afaceri
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Specialist în Știința Datelor
$115K
Designer de Produs
$164K
Manager de Produs
$139K
Manager de Program
$58.8K
Arhitect de Soluții
$144K
Manager Program Tehnic
$171K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Kohler este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $170,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kohler este $114,570.

Alte Resurse

