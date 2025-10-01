Director de Companii
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Kofax Inginer Software Salarii în Waterloo Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Waterloo Region la Kofax totalizează CA$97.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kofax. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total pe an
CA$97.2K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Kofax?

CA$226K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the Inginer Software role in Waterloo Region is CA$96,286.

