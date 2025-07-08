Director de Companii
Koenig Solutions
Koenig Solutions Salarii

Salariul de la Koenig Solutions variază de la $5,823 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $14,459 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Koenig Solutions. Ultima actualizare: 11/25/2025

Designer de Produs
$14.5K
Arhitect de Soluții
$5.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Koenig Solutions este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $14,459. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Koenig Solutions este $10,141.

Alte Resurse

