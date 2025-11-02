Director de Companii
KoderLabs
KoderLabs Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Pakistan la KoderLabs variază de la PKR 589K la PKR 824K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la KoderLabs. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

PKR 639K - PKR 774K
Pakistan
Interval Comun
Interval Posibil
PKR 589KPKR 639KPKR 774KPKR 824K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la KoderLabs?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la KoderLabs in Pakistan ajunge la o compensație totală anuală de PKR 823,556. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la KoderLabs pentru rolul de Inginer Software in Pakistan este PKR 589,269.

