Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Russia la KODE Labs variază de la RUB 2.31M la RUB 3.22M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la KODE Labs. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

RUB 2.48M - RUB 2.92M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 2.31MRUB 2.48MRUB 2.92MRUB 3.22M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la KODE Labs?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la KODE Labs in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 3,222,326. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la KODE Labs pentru rolul de Designer de Produs in Russia este RUB 2,313,465.

