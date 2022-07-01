Koddi Salarii

Salariul de la Koddi variază de la $78,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Koddi . Ultima actualizare: 11/25/2025