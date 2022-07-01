Director de Companii
Koddi
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Koddi Salarii

Salariul de la Koddi variază de la $78,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Koddi. Ultima actualizare: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $78K

Inginer Software Backend

Manager Inginerie Software
$174K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Koddi este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $174,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Koddi este $126,063.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Koddi

Companii Similare

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koddi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.