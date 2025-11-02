Director de Companii
Kobalt Music
Kobalt Music Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United Kingdom la Kobalt Music variază de la £95K la £135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kobalt Music. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

£108K - £128K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£95K£108K£128K£135K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Kobalt Music?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Kobalt Music in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £134,945. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kobalt Music pentru rolul de Manager Inginerie Software in United Kingdom este £95,048.

