Kobalt Music Manager de Produs Salarii în Greater London Area

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Greater London Area la Kobalt Music variază de la £111K la £158K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kobalt Music. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

£127K - £148K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£111K£127K£148K£158K
Interval Comun
Interval Posibil

£121K

Care sunt nivelurile de carieră la Kobalt Music?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Kobalt Music in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £157,751. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kobalt Music for the Manager de Produs role in Greater London Area is £110,561.

