Kobalt Music Salarii

Salariul de la Kobalt Music variază de la $80,523 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $181,673 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kobalt Music. Ultima actualizare: 11/25/2025

Inginer Software
Median $80.5K
Designer de Produs
$121K
Manager de Produs
$182K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Manager Inginerie Software
$156K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Kobalt Music este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $181,673. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kobalt Music este $138,484.

Alte Resurse

