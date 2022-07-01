KNZ Salarii

Salariul de la KNZ variază de la $34,825 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la KNZ . Ultima actualizare: 11/25/2025