Knowunity Salarii

Salariul de la Knowunity variază de la $49,000 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $75,998 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Knowunity. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $76K
Designer de Produs
$49K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Knowunity este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $75,998. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Knowunity este $62,499.

