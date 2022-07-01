Director de Companii
Known
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Known Salarii

Salariul de la Known variază de la $35,175 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $161,190 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Known. Ultima actualizare: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager Data Science
$161K
Data Scientist
$153K
Inginer Software
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Known este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $161,190. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Known este $153,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Known

Companii Similare

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse