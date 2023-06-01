Knoema Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Knoema variază de la $87,560 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $318,400 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Knoema. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$201K
Designer de Produs
$87.6K
Vânzări
$318K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Knoema este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $318,400. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Knoema este $201,000.

