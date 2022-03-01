Knightscope Salarii

Salariul de la Knightscope variază de la $130,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $231,835 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Knightscope . Ultima actualizare: 10/22/2025