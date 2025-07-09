Knight Frank Salarii

Director de Companii
Salariul de la Knight Frank variază de la $33,322 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $125,648 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Knight Frank. Ultima actualizare: 10/22/2025

Analist de Date
$33.3K
Data Scientist
$53.2K
Inginer Software
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Manager Inginerie Software
$111K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Knight Frank este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $125,648. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Knight Frank este $81,879.

