Knak Salarii

Salariul de la Knak variază de la $89,197 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $92,535 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Knak . Ultima actualizare: 11/22/2025