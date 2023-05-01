Director de Companii
Knak
Knak Salarii

Salariul de la Knak variază de la $89,197 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $92,535 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Knak. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Knak este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $92,535. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Knak este $90,866.

Alte Resurse

