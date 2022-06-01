KMS Technology Salarii

Salariul de la KMS Technology variază de la $12,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $48,040 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la KMS Technology . Ultima actualizare: 10/22/2025