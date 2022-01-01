KLDiscovery Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial KLDiscovery variază de la $8,964 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $114,425 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai KLDiscovery. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $70K

Inginer de software full-stack

Analist de Afaceri
$59.7K
Tehnolog IT
$9K

Consultant în Management
$101K
Manager de Proiect
$114K
Îți lipsește titlul?

Îți lipsește titlul?


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la KLDiscovery este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $114,425. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la KLDiscovery este $70,000.

