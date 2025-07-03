Director de Companii
Kiya.ai
Kiya.ai Salarii

Salariul de la Kiya.ai variază de la $5,844 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $9,888 pentru un Capitalist de Risc la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Kiya.ai. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
Median $5.8K
Capitalist de Risc
$9.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Kiya.ai este Capitalist de Risc at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $9,888. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kiya.ai este $7,866.

Alte Resurse

