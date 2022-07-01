Directorul Companiilor
Kitware
Kitware Salarii

Intervalul salarial Kitware variază de la $127,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $293,525 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kitware. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $127K
Manager de Științe de Date
$294K
Manager de Inginerie Software
$205K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Kitware este Manager de Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $293,525. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kitware este $204,820.

