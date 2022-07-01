Kitware Salarii

Intervalul salarial Kitware variază de la $127,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $293,525 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kitware . Ultima actualizare: 8/23/2025