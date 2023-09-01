King Salarii

Salariul de la King variază de la $36,686 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $288,878 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la King . Ultima actualizare: 11/22/2025