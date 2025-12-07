Director de Companii
Keurig Dr Pepper
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

Keurig Dr Pepper Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Keurig Dr Pepper variază de la $123K la $173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Keurig Dr Pepper. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$133K - $155K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$123K$133K$155K$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Keurig Dr Pepper?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Keurig Dr Pepper in United States ajunge la o compensație totală anuală de $172,550. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Keurig Dr Pepper pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $123,250.

Alte Resurse

