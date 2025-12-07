Director de Companii
Kepler Communications
Kepler Communications Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Canada la Kepler Communications variază de la CA$150K la CA$213K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Kepler Communications. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$124K - $147K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$124K$147K$155K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Kepler Communications?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Kepler Communications in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$213,027. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kepler Communications pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$150,045.

Alte Resurse

