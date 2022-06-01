Kelly Services Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Kelly Services variază de la $29,371 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $102,485 pentru Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kelly Services. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Median $97K
Recrutor
Median $65K
Manager de Operațiuni
$77.6K

Specialist în Științe de Date
$47.8K
Resurse Umane
$32.1K
Tehnolog IT
$29.4K
Marketing
$102K
Încredere și Siguranță
$87.4K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Kelly Services este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $102,485. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kelly Services este $71,305.

