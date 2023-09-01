Director de Companii
KCI Technologies
KCI Technologies Salarii

Salariul de la KCI Technologies variază de la $56,441 în compensație totală pe an pentru un Inginer Civil la nivelul inferior până la $97,594 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la KCI Technologies. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Civil
$56.4K
Inginer Mecanic
$69.7K
Inginer MEP
$83.6K

Manager de Proiect
$97.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la KCI Technologies este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $97,594. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la KCI Technologies este $76,615.

