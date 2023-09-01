KCI Technologies Salarii

Salariul de la KCI Technologies variază de la $56,441 în compensație totală pe an pentru un Inginer Civil la nivelul inferior până la $97,594 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la KCI Technologies . Ultima actualizare: 9/15/2025