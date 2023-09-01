Directorul Companiilor
KBTG Salarii

Intervalul salarial KBTG variază de la $10,841 în compensație totală anuală pentru Cercetător UX la capătul de jos la $44,087 pentru Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai KBTG. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $22.1K

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Median $17.4K
Analist de Afaceri
$24.9K

Marketing
$44.1K
Manager de Produs
$30.1K
Analist de Securitate Cibernetică
$32.7K
Cercetător UX
$10.8K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at KBTG is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

Alte Resurse