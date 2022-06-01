Katapult Salarii

Salariul de la Katapult variază de la $44,428 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $214,200 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Katapult . Ultima actualizare: 9/15/2025