Katapult Salarii

Salariul de la Katapult variază de la $44,428 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $214,200 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Katapult. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Manager Data Science
$214K
Data Scientist
$197K
Designer de Produs
$99.5K

Inginer Software
$44.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Katapult este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $214,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Katapult este $148,255.

