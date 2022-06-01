Directorul Companiilor
KAR Global
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

KAR Global Salarii

Intervalul salarial KAR Global variază de la $73,365 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $225,120 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai KAR Global. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $115K
Manager de Produs
Median $96.4K
Specialist în Științe de Date
$101K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Tehnolog IT
$73.4K
Designer de Produs
$116K
Manager de Inginerie Software
$225K
Manager de Program Tehnic
$141K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w KAR Global to Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $225,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w KAR Global wynosi $115,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru KAR Global

Companii Asoc

  • Ogilvy
  • Attain
  • Technomics
  • Digital Asset
  • Transfix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse