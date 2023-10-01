Kaizengaming Salarii

Intervalul salarial Kaizengaming variază de la $16,841 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $66,984 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kaizengaming . Ultima actualizare: 8/19/2025