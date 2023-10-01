Directorul Companiilor
Kaizengaming
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Kaizengaming Salarii

Intervalul salarial Kaizengaming variază de la $16,841 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $66,984 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kaizengaming. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $59.9K

Inginer de software frontend

Designer de Produs
$16.8K
Analist de Securitate Cibernetică
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manager de Inginerie Software
$67K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

El rol con mayor salario reportado en Kaizengaming es Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $66,984. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Kaizengaming es $39,343.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Kaizengaming

Companii Asoc

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse