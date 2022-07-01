JW Player Salarii

Intervalul salarial JW Player variază de la $78,712 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $321,600 pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai JW Player . Ultima actualizare: 8/16/2025