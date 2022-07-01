JW Player Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial JW Player variază de la $78,712 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $321,600 pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai JW Player. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Dezvoltare de Afaceri
$322K
Specialist în Științe de Date
$86K
Marketing
$84.6K

Designer de Produs
$128K
Manager de Produs
$164K
Recrutor
$104K
Vânzări
$271K
Inginer de Software
$78.7K
Manager de Inginerie Software
$204K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at JW Player is Dezvoltare de Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JW Player is $128,380.

