Justworks Manager de Produs Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in New York City Area la Justworks totalizează $200K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Justworks. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total pe an
$200K
Nivel
Senior Products Manager
Salariu de bază
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Justworks?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Justworks, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (1.25% lunar)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (3.33% lunar)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (3.33% lunar)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AN 1

30%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Justworks, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (2.50% lunar)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (2.50% lunar)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Justworks in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $250,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Justworks pentru rolul de Manager de Produs in New York City Area este $160,000.

