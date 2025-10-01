Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in New York City Area la Justworks totalizează $200K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Justworks. Ultima actualizare: 10/1/2025
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
5%
AN 1
15%
AN 2
40%
AN 3
40%
AN 4
La Justworks, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)
15% se dobândește în 2nd-AN (1.25% lunar)
40% se dobândește în 3rd-AN (3.33% lunar)
40% se dobândește în 4th-AN (3.33% lunar)
10%
AN 1
30%
AN 2
30%
AN 3
30%
AN 4
La Justworks, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)
30% se dobândește în 2nd-AN (2.50% lunar)
30% se dobândește în 3rd-AN (2.50% lunar)
30% se dobândește în 4th-AN (2.50% lunar)
