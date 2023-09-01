Director de Companii
Jumia
Jumia Salarii

Salariul de la Jumia variază de la $11,940 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $33,232 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Jumia. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Median $23.5K
Manager de Produs
$33.2K
Manager de Proiect
$11.9K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Jumia este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $33,232. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jumia este $23,546.

