Jumbo Interactive Salarii

Salariul de la Jumbo Interactive variază de la $70,794 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $96,938 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Jumbo Interactive. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Analist de Afaceri
$78.3K
Manager de Produs
$90.9K
Inginer Software
$70.8K

Manager Inginerie Software
$96.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Jumbo Interactive este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $96,938. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Jumbo Interactive este $84,621.

