Julius Baer Salarii

Salariul de la Julius Baer variază de la $45,074 în compensație totală pe an pentru un Bancher de Investiții la nivelul inferior până la $213,714 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Julius Baer. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $162K

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
$47.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$175K

Bancher de Investiții
$45.1K
Manager de Proiect
$167K
Manager Inginerie Software
$214K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Julius Baer este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $213,714. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Julius Baer este $164,568.

