Julius Baer Salarii

Salariul de la Julius Baer variază de la $45,074 în compensație totală pe an pentru un Bancher de Investiții la nivelul inferior până la $213,714 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Julius Baer . Ultima actualizare: 9/6/2025