Director de Companii
Joveo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Joveo Salarii

Salariul de la Joveo variază de la $21,471 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $90,450 pentru un Succes Client la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Joveo. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $29.1K
Manager de Produs
Median $88.4K
Manager Inginerie Software
Median $79.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager Operațiuni de Afaceri
$21.5K
Succes Client
$90.5K
Data Scientist
$45.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Joveo is Succes Client at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Joveo is $62,633.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Joveo

Companii Similare

  • Checkfront
  • HackerRank
  • Top Hat
  • VTEX
  • SmartRecruiters
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse